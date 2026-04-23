La Feria del Libro abre sus puertas con una edición especial por sus 50 años

En el Día Internacional del Libro, comienza una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Este año no es uno más: el evento celebra su 50° aniversario con una programación ampliada y propuestas para todos los públicos.

El predio de La Rural vuelve a convertirse en el punto de encuentro entre autores, editoriales y lectores. La feria se extenderá hasta el 11 de mayo y mantiene su perfil masivo, con miles de visitantes que recorren stands, participan de charlas y descubren novedades.

Uno de los grandes ejes de esta edición será el homenaje a Jorge Luis Borges, a 40 años de su fallecimiento. Habrá muestras, proyecciones y espacios interactivos dedicados a su obra, además de actividades especiales que invitan a revisitar su legado.

También se destaca la presencia internacional. Entre los invitados figuran los premios Nobel J. M. Coetzee y Mo Yan, junto a reconocidos autores de distintos países. Perú será el país invitado de honor, con una delegación cultural y literaria destacada.

La apertura tendrá un formato distinto al habitual. En lugar de un discurso único, habrá una conversación entre las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, moderada por María O’Donnell.

Entre las novedades, se suma el “Chequelibro Escolar”, una iniciativa impulsada junto al Ministerio de Capital Humano para fomentar la lectura.

Se entregarán 60 mil vouchers de $10.000 a estudiantes que visiten la feria, con el objetivo de facilitar el acceso a libros.

Las entradas tienen un valor de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 de viernes a domingo. Incluyen beneficios y descuentos para compras dentro del predio.

Con una agenda cargada de actividades y figuras destacadas, la feria celebra medio siglo reafirmando su lugar como uno de los eventos culturales más convocantes del país.