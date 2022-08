Esta noche se presentará la filósofa punk Esther Díaz en el conversatorio “Placeres, deseos y modo de vida punk”, y se proyectará el filme “Mujer nómade” en el Cineclub Municipal Hugo del Carril. Esther Díaz, pensadora, intelectual, epistemóloga y escritora argentina, en conversación con Bajo el mismo sol, compartió su trabajo filosófico, sus reflexiones en torno a la sexualidad y al poder y al deseo de libertad como horizonte:

"Nos hacen creer que somos criminales, para que tengamos culpa, para castigarnos mejor. Vivimos en una estructura injusta, patriarcal, no solo injusta con el género sino también con los pobres. En el neoliberalismo, ser pobre es una vergüenza, el pobre se siente mal por ser pobre. La felicidad es ser libre, no depender de nadie, y si podes gozar mejor. Eso tenemos que festejar, la libertad del deseo. ¿20 años dormir con la misma persona en la misma cama? Eso no es la felicidad, eso es la seguridad entre comillas seguridad, porque seguro no tenemos nada los seres humanos".

Luego del visionado de la película el objetivo general del conversatorio es propiciar un encuentro dialógico entre los aportes de la antropología y la filosofía. Para ello, Gustavo Blázquez y Esther Díaz recuperando algunas escenas del film conversarán en torno al placer, las tecnologías del yo, las sexualidades y el punk como modo de vida.

Viernes 26 de agosto 20.30hs en el Cineclub Municipal

