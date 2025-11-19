La FDA retiró la etiqueta negra en más de 20 productos hormonales

Tras más de 20 años de advertencias severas basadas en el estudio WHI, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos revisó la evidencia y quitó esta etiqueta negra de más de 20 tratamientos hormonales para tratar síntomas de la menopausia.

En diálogo con Nora Briozzo, en Nunca es tarde, conversó sobre la implicancia de esta decisión con la Doctora Sandra Magirena, médica ginecóloga, autora de "Regreso a mí. Vivir una menopausia consciente", declarado de Interés Sanitario.

“Hoy sabemos muy bien qué estrógenos usar y en qué mujeres indicarlos. Siempre la consulta con el médico de cabecera es inevitable”, señaló.

El mayor cambio que se espera con la eliminación de la etiqueta es que permitirá que pacientes y médicos/as puedan tomar decisiones con mayor libertad, atendiendo a los contextos adecuados: tipo de producto, momento de inicio, estado de salud de la mujer, antecedentes de cáncer o enfermedad cardiovascular previa, etc.