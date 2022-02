La familia se deberá hacer cargo de la totalidad del juicio

Silvia Castillo, hermana Vanesa Castillo, contó a Radio Nacional Santa Fe que la familia debe afrontar los costos del juicio por el femicidio de la docente.

La insolvencia del condenado por el femicidio de Vanesa Castillo, Juan Manuel Cano, hace que hoy se requiera el pago de los honorarios a la familia de la víctima. Silvia destacó: "Logramos que nos descontarán todos los aportes que se hicieron durante el proceso por eso llegamos a los 45 ius que es lo que estamos adeudando más los aportes del 13%".

"El día lunes me mandaron un mensaje y me informaron que no podían esperar más". "Ellos me pedían que pague la totalidad o que hiciera un plan de pagos y yo no estoy en condiciones de proponer una cuota o comprometerme a pagar porque yo no tengo un trabajo estable, no tengo un ingreso estable, hago empanadas para vender no me queda resto para afrontar una cuota".