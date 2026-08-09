La familia Messi despidió a Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció este sábado a los 68 años y sus restos fueron trasladados a un cementerio de la localidad de Pérez, donde se realizó el velorio en un marco de extrema privacidad, reservado exclusivamente para familiares y allegados.

A pesar del pedido de privacidad, vecinos y simpatizantes se acercaron para dejar carteles, mensajes y muestras de cariño en apoyo al capitán de la Selección Argentina y su familia.

En las próximas horas se espera además la llegada de amigos y compañeros que compartieron con Lionel distintos momentos de su carrera, entre ellos integrantes del entorno de la Selección Argentina, al barrio privado donde reside la familia en Funes.

La familia pidió especialmente respeto y privacidad durante estas horas de profundo dolor.

Informe desde LRA 5 Radio Nacional Rosario, Ivana Myszkowski y Natalia Sapienza.

La gente que se acercó al lugar dejó carteles y camisetas de apoyo a la familia.