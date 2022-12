Lidia Balcarce, hermana de Sixto Balcarce, expresó que "Mi hermano está desaparecido hace 19 días y hasta ahora no tengo ninguna noticia de él. No lo están buscando si yo fui, y la sospecha es que la búsqueda no se está realizando, por eso reclamando que la búsqueda continué".

DESCARGAR