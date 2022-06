La familia de Chirino se presentó como querellante ante la Justicia Federal

El abogado y representante de la familia del subteniente Matías Chirino, informó las últimas novedades respecto de la causa que investiga la muerte del joven luego de una fiesta de iniciación en un regimiento del Ejército Argentino, en la ciudad correntina de Paso de los Libres.

DESCARGAR

"Así lo ha solicitado, pero todavía no hemos sido notificados que se haya resuelto de tal manera. Sí se le dio participación al doctor Neris Fuseneco en representación del padre de Matías", expresó. "La causa aún no ha sido caratulada con ningún delito, y por ahora no hay imputados", agregó.

Novo además mencionó que la familia Chirino seguirá en búsqueda de lo que "realmente paso" y que evitará que se cierre todo con "un expediente armado". "La familia Chirino va a luchar y se lo dijo a las máximas autoridades del Ejército", culminó el abogado.