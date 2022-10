“La falta de mirada de género legitima la desigualdad estructural”

Durante el micro de Género en Te la resumo, Cintia Mignone, brindó detalles respecto a la Ley de Equidad de Género en Medios de Comunicación que debió ser reglamentada hace más de un año, cuando fue sancionada, y aún aguarda la normativa para ser llevada adelante.

Mignone comenzó destacando la importancia de “pensar cómo afecta socialmente, no sólo a las mujeres que ejercen el periodismo, el hecho de que los medios de comunicación están copados por varones”, destacando que actualmente se egresan más mujeres de las carreras afines a la comunicación social, incluso con mejores promedios; pero al momento de analizar las redacciones y los estudios de radio y televisión esta situación no se ve reflejada, y sólo se encuentra el 30% de quienes fueron egresadas.

En la misma línea, Cintia recuperó la entrevista con Georgina Sticco, integrante de “Grow: Género y Trabajo” quien expresó “cuando una va a la radio y la televisión no están representadas en la misma manera en que están estudiando las mujeres; por lo que no podemos decir que hay una cuestión en la formación, sino que hay otros tipos de desigualdades que funcionan como barrera para que las mujeres no accedan”. “La falta de mirada de género hace que cuando se abordan los temas se reproduzcan estereotipos, legitimando la desigualdad estructural”, enfatizó Mignone.

Retomando la Ley de Equidad de Género en Medios de Comunicación Mignone destacó varios puntos a tener en cuenta acerca de cómo se implementará, entre los que destacó que, para los medios públicos, la ley va a ser de cumplimiento obligatorio; en cambio los medios privados deberán cumplir con al menos cuatro de los siguientes siete puntos: equidad en los procesos de selección del personal, políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y diversidad sexual, capacitación permanente en temáticas de género, acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas del cuidado entre los y las trabajadores, disposición de salas de lactancia o centros de cuidado para las infancias, promoción del uso de lenguaje inclusivo y protocolo para la prevención de violencia laboral y de género. El cumplimiento de éstos puntos les brindará un certificado que les otorgará preferencia en el acceso a la pauta publicitaria, según detalló Mignone.