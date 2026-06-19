La fake news sobre Jorge Messi: "Hay un rechazo absoluto a lo que pasó y a las formas"

La difusión de una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una fuerte repercusión en medios de comunicación y redes sociales, convirtiéndose en uno de los casos más comentados de las últimas horas. El episodio, ocurrido ayer durante una transmisión en vivo de Luzu TV, volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre la verificación de la información, la velocidad de circulación de los rumores y la responsabilidad de quienes comunican.

José Norte Sosa, doctor en Ciencias y Tecnología, especialista en Big Data y análisis de conversaciones digitales, dialogó con el equipo de Korol en el aire sobre el informe elaborado por Reputación Digital bajo el título "Jorge Messi: anatomía de una fake news". El trabajo analizó el comportamiento de las redes y de los medios tras la difusión de la versión falsa y buscó determinar qué fue lo que realmente condenó la opinión pública.

"La frase que podría resumir lo que pasó es '¿cómo van a decir semejante barbaridad?'. Ese es el resumen de todo este hecho noticioso. La gente está enojada porque se tiró al aire una noticia no chequeada. Hay un rechazo absoluto a lo que pasó y a las formas", expresó el director y fundador de Reputación Digital.

El estudio concluyó que la reacción social estuvo más enfocada en la falta de verificación que en el error individual. Según el relevamiento, el 72% de las menciones condenatorias apuntaron al proceso de producción de la información —la ausencia de chequeo, la velocidad de difusión y las fallas editoriales— mientras que el 28% se concentró en la figura de la conductora Florencia Peña.

"La gente castigó el método, no a la persona. Todo el mundo apuntaba al hecho de cometer error por no tener información chequeada", subrayó Norte Sosa al respecto.

La investigación reconstruyó la secuencia de los hechos. Durante la emisión de un programa de streaming se anunció erróneamente la muerte de Jorge Messi, una información que fue rectificada pocos minutos después. Posteriormente, la familia desmintió la versión y confirmó que el padre del capitán argentino atravesaba un problema de salud bajo seguimiento médico, pero que se encontraba con evolución favorable.

El análisis también reveló que buena parte de la discusión pública giró sobre la propia problemática de la desinformación. Cerca de una de cada diez menciones abordó temas vinculados a las fake news, la inteligencia artificial y las dificultades para distinguir información verdadera de contenido falso en los entornos digitales actuales.

En cuanto al perfil emocional de la conversación, predominó la indignación. El informe detectó que la ira fue la emoción más frecuente entre los usuarios, seguida por la tristeza y el miedo. Los investigadores concluyeron que la reacción social no estuvo asociada al supuesto fallecimiento, sino al modo en que se difundió una información sin corroboración previa.

Otro dato destacado es que, pese a involucrar al entorno familiar de Lionel Messi en pleno Mundial, el fenómeno tuvo un alcance fundamentalmente argentino. El estudio registró cobertura en más de quince medios nacionales, pero sin una repercusión significativa en los grandes medios internacionales.