La fabricación de automóviles creció un 5,8% en septiembre y las exportaciones un 3,6%

La industria automotriz fabricó en septiembre 47.108 vehículos, lo que marca una suba del 5,8% frente a agosto, mientras que las terminales enviaron al exterior 26.429 unidades, un 3,6% más que el mes anterior.

En tanto, el mercado interno mostró un mejor desempeño y en las ventas mayoristas llegó a comercializar 54.267 unidades en septiembre, lo que significó una mejora de 4,8% frente a agosto y un salto de 22% en relación al mismo mes de 2024.

En el acumulado de los primeros nueve meses, las entregas a concesionarios totalizaron 455.220 vehículos, lo que implica un fuerte crecimiento de 63,6% frente a las 278.199 unidades registradas en el mismo lapso de 2024.

En cuanto a la producción, el sector lleva fabricadas 379.243 unidades en 2025, con un avance de 4,6% frente al mismo período del año pasado.

El presidente de Asociación de Fabricantes de Automóviles (Adefa) Martín Zuppi, señaló que "el sector continúa manteniendo un balance positivo en lo que va del año y la producción y las ventas locales superan a las de 2024, aunque en el frente externo persisten las dificultades para ampliar exportaciones y acceder a nuevos mercados".

Zuppi destacó la necesidad de un trabajo conjunto con el Estado para mejorar la competitividad a través de medidas como la reducción de la carga impositiva en todos los niveles para consolidar un entorno más favorable a la inversión y al desarrollo productivo-exportador.