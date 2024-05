La expectativa es que la inflación de abril podría ser de un dígito

DESCARGAR

Así lo expresó en su columna durante el programa Hasta que den las 12 la economista Carina Farah, quien agregó que las consultoras van coincidiendo en estos datos, aunque todo esto tiene un costo, explicó la especialista, con un enfriamiento de la economía.

Esta situación le sirve al paradigma del presidente, aunque el escenario de inflación no le sirve a nadie, sostuvo la economista Carina Farah, quien agregó que no es lo mismo tener un ingreso todos los meses a no tenerlo.

Sobre la apertura de las importaciones, Carina Farah expresó que eso beneficia a las concentraciones del mercado. “Vamos permitir la importación a estos grandes del mercado y el consumidor con solo su acción no tiene el poder de influir en el precio”, expresó la especialista.

