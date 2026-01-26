"La excarcelación de los presos políticos en Venezuela nos mantiene esperanzados"

En Venezuela continúa un proceso de excarcelación de presos políticos que ha despertado atención internacional y múltiples reclamos por parte de organizaciones de derechos humanos, familiares y sectores de la oposición. Las liberaciones se producen en medio de tensiones políticas tras la crisis del 2024 y la reciente reconfiguración del liderazgo del país, con cifras dispares entre lo anunciado por el gobierno y lo confirmado por entidades independientes.

Gonzalo Himiob Santomé, abogado y activista venezolano, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó que, aunque en las últimas semanas se han producido liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, el proceso es parcial, no definitivo y carece de transparencia en cuanto a los criterios y listas oficiales de quienes han recobrado la libertad.

"Hemos verificado 109 presos políticos excarcelados. Hoy vamos a continuar con el proceso de verificación porque tenemos más reportes que tenemos que corroborar y tenemos que ver cómo va a seguir evolucionado el proceso", expresó el vicepresidente de la organización de derechos humanos Foro Penal.

En varios casos, las excarcelaciones han incluido a defensores de derechos humanos, abogados y activistas que estuvieron detenidos durante meses o años en centros penitenciarios como El Helicoide, una instalación tradicionalmente señalada por denuncias de malos tratos y torturas. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales, como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han pedido la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas y mayor transparencia sobre el proceso.

"La excarcelación de los presos políticos nos mantiene esperanzados", manifestó, al tiempo que señaló que no se conoce el criterio por el que son liberados.

A pesar de estos avances, Himiob y otros defensores señalan que las liberaciones no han alcanzado a todos los detenidos, que la falta de información oficial completa genera incertidumbre entre familiares y que muchas de las personas excarceladas siguen sometidas a restricciones legales o con causas abiertas en su contra.