La ex Leona Karina Masotta elogió el histórico triunfo del Seleccionado Femenina de Hockey

La Capitana y referente en el surgimiento de Las Leonas, habló con el equipo de Segundo Round sobre la historia del apodo del Seleccionado femenino de Hockey sobre césped

La jugadora aseguró que cuando unno sabe que hay un proyecto polanificado que se extiende por 20 o 25 años, estos resultados no lo sorprenden, Las Leonas van por el buen camino y más allá de las adversidades Las Leonas se adptan y siguen luchando por el mismo objetivo.

Además contó el origen del apodo de la selección surgido a comienzos s de los 2000