La evolución del hacking nacional desde sus orígenes hasta la actualidad

Martín Tartarelli, CEO de Faraday Security y referente de la comunidad de ciberseguridad en Argentina, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó la evolución del hacking nacional desde sus orígenes artesanales hasta convertirse en una potencia regional.

El experto recordó que el hacking en el país no nació en universidades, sino en la década de los 80 y 90 a través de autodidactas, radioaficionados y las comunidades de los primeros BBS.

Uno de los hitos centrales de esta evolución es la Ekoparty, la conferencia de seguridad más grande de la región que nació del grupo "Eko Team". Tartarelli destacó el crecimiento exponencial del evento: "Éramos 40 personas al principio. Hoy son más de 10 mil personas las que vienen a la Ekoparty".

Este año, el fenómeno se expandió internacionalmente con una primera edición en Miami, y se prepara para su encuentro en Buenos Aires durante la primera semana de octubre en el Centro de Convenciones.

Respecto al impacto de la Inteligencia Artificial, Tartarelli la definió como un "potenciador" de habilidades previas. Advirtió que, si bien ayuda en la defensa, también permite ataques más sofisticados, como la clonación de voces para secuestros virtuales o estafas dirigidas.