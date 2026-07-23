"La evolución de Colapinto es importante a través de que logró la confianza de su equipo"

El expiloto argentino de automovilismo conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre la evolución del joven piloto de Alpine y las expectativas en torno a su participación, este fin de semana, en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

“Ha conseguido puntos en la última carrera, estamos en la mitad de la tabla. La evolución es importante a través de lo que él logró la confianza de su equipo, que es lo más importante. Ha evolucionado su auto, que es lo importante de un piloto, después de correr”, reseñó Osvaldo "Cocho" López sobre Franco Colapinto.

“No es sólo hablar del auto, es todo un equipo, una organización, es muy grande un Team de Fórmula 1, el desarrollo económico y los cambios, es muy importante”.

El Gran Premio de Hungría se lleva a cabo en el Hungaroring, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros.

La actividad comenzará este viernes 24 de julio con las primeras dos sesiones de entrenamientos, que tendrán una duración de una hora cada una.

La práctica libre 1 está programada para las 8:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la práctica libre 2 será a las 12 del mediodía.

El sábado, la acción comenzará muy temprano ya que a las 7:30 de la mañana se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos, donde los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Hungría está programada para el domingo 26 de julio a las 10 de la mañana.

Colapinto llega a este Gran Premio con la confianza en alza, ya que viene de protagonizar muy buenas actuaciones en los GP de Gran Bretaña y Bélgica, donde sumó puntos en ambas fechas al finalizar noveno y décimo, respectivamente.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que viene de conseguir la victoria en Bélgica para llegar a los 204 puntos y así sacarle 45 a su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El top 5 lo completan el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el también británico Lando Norris (McLaren), con 154, 126 y 103 puntos, respectivamente.