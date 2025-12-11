La esposa del gendarme Nahuel Gallo dio detalles de su situación en Venezuela 

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido desde hace un año en Venezuela, remarcó que “a nivel oficial no hay ningún tipo de información sobre la situación de él”.

“Todo lo que sabemos de Nahuel son cosas extraoficiales, que está bien, que se encuentra de buen ánimo, pero obviamente, como cualquier ser humano, está cansado, y pregunta hasta cuando va a estar esto”, dijo al ser entrevistada por el programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

“Para nosotros la de Nahuel es una desaparición forzada, porque mucha gente me dice ‘si sabes que está bien porque -decís eso-, y hay que explicarlo para las personas que no entienden lo que está pasando en Venezuela”, aclaró.

La esposa agregó que “a 367 días, que son hoy, Nahuel nunca fue presentado ante un tribunal, no tiene causas penales en Venezuela, ni tiene un proceso abierto”.

“Esto quiere decir que hay una violación al debido proceso, a los derechos humanos, al derecho internacional y hasta a los derechos fundamentales”, acotó.

Sobre la situación familiar, expresó: “Tratamos que nuestro hijo siempre tenga presente la figura de su papá, porque sé que ambos se extrañan muchísimo; sabe que su papá no está”.

“Nahuel está retenido en una cárcel de máxima seguridad, que está en las afueras de Caracas y acompañado de personas de más de 50 nacionalidades que están en la misma situación”, resumió.