"La esencia del Profesorado Pueblos de América es el vinculo con el barrio"

Eduardo Anguita entrevistó a Abi Nuñez, reciente egresada del Profesorado Pueblos de América ubicado en la Villa 21-24 en el barrio de Barracas.

"La idea era que los propios estudiantes puedan enseñarles a las personas mayores del barrio a alfabetizarse, personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela primaria. A partir de esto, se dieron cuenta de que muchos de los estudiantes de la escuela tenían madera, tenían vocación para brindar lo que recibieron en la escuela publica y se lo querían devolver al barrio, a la propia comunidad. A partir de esto surge la idea de poder transmitir y decir '¿Por qué no gente de la villa que sea maestro o maestra para la gente del barrio o la ciudad? ¿Por qué no llevar los valores que tiene la gente del barrio, la gente de clase humilde, la gente de bajos recursos también hacia otros lugares? Y así surge la idea de gestionar un profesorado, una formación superior dentro del barrio", explicó Abi.