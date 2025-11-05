La Escuela Tecnológica Preuniversitaria “Ingeniero Giúdici” participará del Desafío ECO YPF 2025

La institución dependiente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora formará parte de la competencia nacional que reúne a estudiantes de todo el país para poner a prueba sus conocimientos en diseño y construcción de autos eléctricos. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el coordinador general de la ETIG sobre este proyecto.

Marcelo Bertoglio precisó que la Escuela competirá con un vehículo diseñado y construido por sus estudiantes, que promueve la innovación y el cuidado ambiental.

“Encaramos el proyecto desde el aspecto académico. Si bien no somos una escuela 100% técnica, nuestros alumnos decidieron asumir el desafío y fabricaron un auto eléctrico”. “Somos una escuela preuniversitaria y hace cuatro años se nos ocurrió hacer algo que sobresalga y empezamos a participar de la competencia”. “Este desafío consiste en el desarrollo de un auto eléctrico y competir en esta suerte de desafío en un Autódromo”.

El auto fue construido con "mucho material reciclado" y los alumnos se encargaron de todas las etapas del proceso: diseño, fabricación, gestión de sponsors y difusión.

El encuentro se realizará del 7 al 9 de noviembre en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y contará con la presencia de más de cien instituciones educativas.

La participación de la ETIG comenzó en 2022, cuando la Universidad de Lomas celebró su 50° aniversario y la escuela cumplió tres décadas.

La competencia incluirá pruebas de velocidad, resistencia y precisión, entre ellas el Setup Challenge, la 1/8 de Milla, el Sprint Femenino y la Carrera Endurance.

Además, la escuela participa de la instancia virtual “ECO Fan”, en la que las instituciones suman puntos mediante votaciones en redes sociales. “

Por ello, invitó a votar al auto 101 en Desafio ECO YPF para ayudar a E.T.I.G. a ganar el Ecofan.