La Escuela N° 153 está sin clases desde el 8 de agosto

Padres de la escuela N° 153 están en alerta porque desde el 8 de agosto -hace casi un mes- por falta de calefacción, sus hijos/as no tienen clases, tampoco actividades online sincrónicas o asincrónicas "Fuimos a la escuela con mi marido a consultar por qué no mandaban actividades y nos dijeron que ATECH envió un comunicado, que las docentes no tenían obligación de mandar tareas o hacer actividades por zoom", describió Mariela Olmos, integrante de la comunidad de madres.

Frente a esta situación, la dirección de la escuela solicitó no avanzar en la justicia, esperan que exista una solución desde el área administrativa. Sin embargo pasan las semanas y no hay respuestas. La caldera se rompió por un corte de luz en el exterior, “La Sociedad Cooperativa Popular Limitada arregló el problema en el poste, pero la caldera sigue rota. Nuestros hijos están presos del sistema y sin aprender” expresó la madre muy angustiada en Hoja de Ruta.

DESCARGAR

Hoja de Ruta| Equipo: Andrea Miranda, Elena Yrrazabal y Amanda Khöler| Operación técnica: Luis Villegas| Imagen ilustrativa|