“La escuela es un espacio afectivo y para aprender a convivir en sociedad”

Luego de la interrupción del ciclo lectivo 2020, tan sólo a algunos días de haber comenzado las clases, a raíz del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de Coronavirus, el sistema educativo decidió comenzar un camino de retorno prudente a la presencialidad en etapas y bajo un estricto protocolo de bioseguridad para poder contrarrestar el caos pedagógico que produce la no presencialidad en el sistema educativo Argentino.

En diálogo con el programa Cada Tarde, la ex ministro de Educación de la provincia Silvia Rojkés de Temkin analizó la puesta en marcha del ciclo lectivo 2021 en las escuelas tucumanas: “Yo me alegro por el comienzo de las clases presenciales, obviamente con todas las normas de bioseguridad que fija el COE, yo defiendo las clases presenciales porque es un lugar de encuentro siempre, volver a la escuela con los chicos, los docentes y los padres”. “Ya no volvemos a la misma escuela que dejamos en 2020 porque cambiaron muchas cosas por la pandemia, se marcaron más las desigualdades a nivel país, quiénes podían conectarse y quiénes no, y ésto nos deja enseñanzas. Estamos en un momento óptimo para realizar modificaciones en Educación”, aseguró la ex ministro.