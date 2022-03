La escuela de Piedra Parada iniciará las clases presenciales esta semana

Nancy Amado, directora de la escuela N° 7706 de Piedra Parada, en diálogo con "Postales de radio" confirmó que las clases presenciales finalmente comenzarán este miércoles. La noticia se conoció luego de que padres, docentes y estudiantes se movilizaron en rechazo a la medida del Ministerio de Educación que implicaba el traslado de los estudiantes a otros establecimientos.

En este marco, la directora expresó que "los que lucharon por su escuela fueron los chicos, acompañados por sus papás, los docentes, auxiliares y por personas que nos acompañaron en la marcha". Añadió que "los chicos dejaron en claro en el acta que firmaron que no quieren el pase, que ellos quieren estar en esta escuela y no quieren otra; demostraron que no se podían vulnerar sus derechos".

Respecto a cómo se encuentra el edificio para comenzar a funcionar, explicó que "según la nota que nos llegó, el combustible está garantizado". Asimismo la escuela recibió donaciones de gasoil por parte del sindicato docente ATECH y vecinos de Gualjaina, y en estos días el personal de Obras Públicas colocará nuevos tanques de agua.