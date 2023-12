La Escuela de Danzas "Miriam Heredia" presenta "Danza en Escena 2023"

El viernes 22, a las 20.30 hs, la Escuela de Danzas "Miriam Heredia" presenta el espectáculo "Danza en Escena 2023", en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial "Francisco Paco Urondo" (Junín 2457). El espectáculo consta de tres partes: "Noche de series - Episodio 1" (puesta de danza-jazz), "Fiesta de graduación" (adaptación coreográfica del ballet "Baile de graduados"), y "Sonidos del altiplano" (puesta de danza contemporánea).

Alicia Ortiz, una de las directoras del espectáculo, contó en conversación con Sospechosamente Light que las obras "son el resultado del proceso que se trabaja durante todo el año lectivo". En esta oportunidad, agregó, "tenemos cuatro alumnas que egresan de este ciclo preparatorio de danza, que es un ciclo de diez años".

Más adelante, la entrevistada hizo un recorrido por la historia de la Escuela de Danzas, que tiene 58 años de vida. "Se inició con la profesora Miriam Heredia y todas las profes que trabajamos en la escuela somos discípulas de ella". En cuanto a su vínculo con la creadora del espacio, Ortiz manifestó: "Yo empecé con ella cuando tenía cuatro años. Miriam no sólo fue mi maestra, es mi mamá en la danza. Ella me guió en todo lo que yo hice en mi carrera en la Danza. Todo lo que me enseñó a mí me sirvió como forma de vida y es mi trabajo", sintetizó.