La escritora cubana Zoé Valdéz dijo que Estados Unidos "debe hacer una intervención quirúrgica también en Cuba"

La novelista y ensayista cubana Zoé Valdéz en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional opinó acerca de las conversaciones que está llevando adelante el presidente Donald Trump con las autoridades de Cuba y afirmó que Estados Unidos debe hacer allí también "una intervención quirúrgica" como la que hizo en Venezuela.

"Soy partidaria de que hay que meter los drones y acabar con ellos. Ellos han asesinado a muchos cubanos, casi 7 décadas asesinando. Y hay un exilio de más del 20 % de la población. Los cubanos y los niños cubanos se siguen muriendo de hambre ante la indiferencia mundial", dijo.

"Ya es hora de que hagan una intervención quirúrgica en Cuba, porque esto nos lo deben. La independencia de Estados Unidos se la deben a nuestro país. Porque las damas cubanas españolas fueron las que metieron los millones para dicho objetivo", agregó.