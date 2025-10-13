La época de oro del radioteatro

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

La llegada del radioteatro a la radio, a fines de la década del ´30, representó una propuesta novedosa para la audiencia, acostumbrada a escuchar mayormente música, noticias y programas culturales y educativos.

¿Cuál fue el primer radioteatro? ¿De qué se trataban las historias?¿Cuáles eran las variantes?