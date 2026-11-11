La emoción del pueblo argentino por la visita del Papa

En la Emisión en Español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), Juan Sixto realizó un programa especial dedicado a la visita del papa León XIV a la Argentina, en el marco de su viaje apostólico por Sudamérica.

A través de cuatro bloques, el programa repasó los principales acontecimientos de estas jornadas, desde la multitudinaria celebración en la Basílica de Luján hasta el encuentro institucional en el Palacio Libertad, donde el Pontífice compartió la actividad con el presidente Javier Milei.

La emisión también recuperó los momentos más destacados de la vigilia con jóvenes en Palermo, con testimonios y fragmentos del mensaje del Papa, junto con las presentaciones musicales de Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

El recorrido radial, donde se incluyó su paso por Córdoba, se completó con la homilía de León XIV en Luján y la interpretación de «Solo le pido a Dios» por Luciano Pereyra.

Un programa especial que reunió las palabras del Pontífice, la música popular argentina y las imágenes de una visita marcada por la participación multitudinaria y el encuentro con el pueblo argentino.