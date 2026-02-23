La educación en tiempos de IA y la oportunidad de "reinventar las propuestas pedagógicas"

La directora de la maestría en tecnología educativa en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Mariana Maggio, en diálogo con el equipo Primer Round por Radio Nacional, habló de la educación en tiempos de IA.

"Creo que el 2026 será un año bisagra. La IA tiene un montón de problemas, es importante preguntarnos por dónde pasa lo humano. Debemos defender nuestra humanidad y repensarnos desde ese lugar", dijo.

Además la entrevistada agregó: "La IA generativa nos permite entrar en una interacción sencilla, a partir de un lenguaje que imita al nuestro. Eso hace que un pequeño de nivel inicial, conoce que puede interactuar con la IA a través del whats app. Este es un hackeo tremendo para las aulas y no está siendo fácil".

Maggio advirtió que es necesario en la educación de la actualidad y con la existencia de la IA "hay que cambiar la jugada". "Se debe plantear nuevas preguntas, realizar otro tipo de actividades, dar por supuesta esta irrupción de la IA generativa", agregó.