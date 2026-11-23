Un informe de la Universidad Austral describe una infancia conectada cada vez más temprano y advierte sobre sus riesgos para el aprendizaje y la atención sostenida. Los niños acceden a su primer teléfono propio a los 9,6 años en promedio. La psicóloga Victoria Bein y coautora del informe dialogó con el equipo de Korol en el aire, el programa de Adrián Korol por Radio Nacional, donde dio detalles del mismo.

"El primer celular implica una independencia y el acceso a un montón de cuestiones. Cuando la mayoría ya tiene, después de los 12, es cuando los padres reportan una caída grande del control de lo que se hace con el celular. Y es el momento en el que al mayor riesgo se exponen", mencionó. Por un lado aparecen las redes sociales y con ellas los algoritmos: "El 30 % dijo que le apareció información sin busccarla de cómo autolesionarse. Y un 27 % reportó que sin buscar, encontró información de cómo suicidarse", agregó.

Bein advirtió también sobre la importancia de la educación digital: "Es clave hacerlo hoy. Esto debería ser parte de la educación socioemocional de los chicos. Es allí donde transcurre gran parte de su sociabilidad".

"Los números indican que estamos llegando tarde. La primera apuesta online es a los 13 ó 14 años. Entre los datos del Sedronar, se ve que hay cada vez más chicos que se encuentran en esta problemática. Ellos mismos se dan cuenta que tienen un uso problemático. A nivel nacional, el 25 % dijo que intentó haber tratado de usar menos el celular y mencionó no haber podido ", explicó.