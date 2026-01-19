La economía plateada redefine el empleo y los mercados

El crecimiento sostenido de la población mayor de 50 años está impulsando una transformación profunda en la economía global. Con mayor expectativa de vida y participación activa, el denominado fenómeno de la “economía plateada” comienza a redefinir el empleo, el consumo y la innovación en distintos sectores productivos.

Sandra Olive, especialista en búsqueda ejecutiva y consultoría de liderazgo, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó que las personas senior ya no son vistas únicamente como destinatarias de servicios, sino como protagonistas activos del mercado laboral, el emprendedurismo y la toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. "El plus es que vivimos más años activamente", destacó.

Este cambio demográfico impulsa nuevas demandas en áreas como tecnología, salud, educación continua, finanzas y bienestar, al tiempo que obliga a las empresas a repensar productos, servicios y estructuras de trabajo más inclusivas y diversas en términos etarios.

Además, la economía plateada plantea desafíos y oportunidades para el mercado laboral, promoviendo modelos de empleo más flexibles, la revalorización de la experiencia y el diseño de liderazgos que integren distintas generaciones en un mismo espacio de trabajo.