La economía creció 1,9% en el último año, impulsada por Agroganadería y Pesca

En enero, el nivel de actividad económica tuvo un alza mensual del 0,4%, según informó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado por el INDEC.

De esta forma, encadenó dos meses de variaciones positivas, y se observó un avance del 1,9% en comparación a enero de 2025, lo que también representa el segundo mes consecutivo de suba interanual.

Desde el Gobierno destacaron el dato. “La economía sigue creciendo. TMAP!”, escribió el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el guarismo “alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”.

La publicación del EMAE del primer dato de 2026 funciona como una actualización de alta frecuencia del informe trimestral del PIB difundido días atrás por el organismo estadístico.

Según indicó el funcionario, “En términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024″.

En tanto, el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva del 0,3%.

El informe señaló que, en la comparación interanual, diez de los sectores de actividad que componen el EMAE registraron incrementos en enero, entre los cuales se destacan Pesca (+50,8%) y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+25,1%), mientras que cinco registraron bajas.

En ese sentido, la última actividad mencionada fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguida de Explotación de minas y canteras (9.6%).

“La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual”, precisó el relevamiento.

Por el lado de las caídas, Comercio mayorista, minorista y reparaciones (perdió 3,2% iinter anual) y Electricidad, gas y agua (-3,0% ) fueron los sectores más golpeados.

Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6% ) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6% ), le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.