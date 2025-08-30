La dotación del Estado se redujo en más de 53 mil puestos desde que asumió Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei se redujeron más de 53.300 puestos en la administración pública nacional y en empresas del Estado.

Sturzenegger señaló en su cuenta de X, que esta política de ajuste y ordenamiento busca reducir el gasto público innecesario para bajar impuestos a los argentinos.

Además, aseguró que estas medidas ya están ayudando a bajar la pobreza y la inflación, y destacó el liderazgo del presidente Milei en el proceso de transformación del Estado.

El Indec informó este viernes que en julio de 2025 la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades es de 287.658 y reveló una disminución de -0,5 por ciento respecto del mes anterior.

De ese total, 196.481 empleados corresponden a la administración pública nacional y 91.177 a empresas y sociedades.

En la administración pública nacional, en julio, 40.486 empleados son de la administración centralizada; 119.107, de la administración descentralizada; 22.654, de la administración desconcentrada y 14.234, de otros entes.