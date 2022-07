Oscar “Cholo” Gómez Castañón conversó con Carlos María “Polito” Ulloa, veterano domador.

“Cuando le dije a mi padre abogado que me iba a dedicar a la doma, imagínate el susto y el desmayo, en esa época, hace más de 50 años, pero era y es mi pasión, se ha convertido si no en una profesión, sí en un trabajo que me ha permitido sostener y educar a mi familia.”

“La doma y la jineteada son dos cosas muy distintas de nuestro campo, la jineteada es casi un deporte, la doma es un trabajo artesanal, de paciencia y esfuerzo.”

“El caballo ve al hombre como un predador, le teme, el secreto de la doma está en la comunicación con él, sin caer en el sometimiento que se practicaba en épocas antiguas, hoy intervienen mucho la genética y la pericia.”