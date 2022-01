“La discusión del acuerdo con el FMI hay que pensarlo en clave política”

La doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge, Gabriela Ippolito O´Donnell, se refirió a la negociación del gobierno con el FMI por la deuda de 45 mil millones de dólares tomada por Mauricio Macri y Nicolás Dujovne.

Para la politóloga el escenario supone un “ajedrez con múltiples tableros, con diferentes actores, con diferentes intereses” y remarcó como “muy significativa” la reunión en Washington entre el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el secretario de estado estadounidense.

“La sociedad no está muy preocupada por este acuerdo, está al margen”, opinó sobre el interés social que tiene este tema. “El gobierno está tratando de hacer un acuerdo favorable y no aparecer como el gobierno del ajuste, tiene mucho para perder y mucho para ganar, y quiere aparecer como el gran negociador. La demora en el acuerdo me preocupa un poco”.

Ippolito-O´Donnell dijo que la situación económica va a depender de la negociación. “Una vez que el gobierno decida que va a tener una vinculación más cercana a EE.UU y de política internacional se va a destrabar la situación, tendríamos un alivio para continuar con la recuperación económica, pero van a ser dos años difíciles para el gobierno”.