"La dirigencia de todos los sectores deben crear pautas de convivencia"

Luis Bremer charló con Leandro Santoro sobre las consecuencias de los discursos de odio.

“Respecto a las declaraciones de algunos dirigentes opositores es importante para desescalar el discurso del odio tener en cuenta no generalizar y discriminar positivamente porque hay un mundo lleno de colores, si todo es blanco y negro es posible que se llegue a conflictos irreductibles.”

“Morales, Manes y otros han manifestado su repudio al atentado, incluso dentro del PRO también hay sectores más racionales, ya que la intolerancia y la violencia crean una sociedad invivible.”

“Bullrich y otros tienen un concepto de país en el cual el mercado es el que resuelve todo y que debe retirarse el Estado, y sólo la competencia determina las relaciones humanas, hay sectores del PRO que atizan más el conflicto para acumular políticamente.”

“Tenemos un grado de institucionalidad importante, que permite por lo menos hoy contener los desbordes, pero la irresponsabilidad de una parte de la dirigencia política hace que lo que hoy es increíble mañana nos parezca algo aceptable.”

“En la labor parlamentaria se nos presenta el problema de que es difícil acordar no sólo lo que hay que aprobar, sino también lo que hay que debatir, no es lo mismo hablar con un jefe de bloque, y Juntos por el Cambio estalló en once subloques que no tienen un jefe con el cual dialogar.”

“La dirigencia política, social y empresarial se debe poner de acuerdo en pautas de convivencia democrática, todos los debates son válidos, lo que no es válido es cuando se pasa la línea roja de la vida humana.”

“La sociedad necesita que se esclarezca todo lo relacionado al atentado, hay mucha gente que descree del atentado, ya que el fenómeno de la posverdad es global y de larga data.”