La directora electoral afirmó que con la Boleta Única Papel “se terminan los robos de boletas”

María Luz Landivar, responsable de esa dependencia nacional, ponderó los beneficios de la implementación del nuevo sistema de votación al destacar que se “transparentan los gastos” y que “se termina el robo de boletas”.

“Tener la oportunidad de implementar la Boleta Única Papel por primera vez en el país es un desafío enorme”, señaló la funcionaria al ser entrevistada por el programa Viva la Pepa.

“El domingo cuando vayan a votar no va a haber más sobres ni eso de entrar al cuarto oscuro y ver un montón de boletas. La única boleta la tendrá la autoridad de mesa, que lo saca de un talonario”, agregó.

En cuanto a la impresión que se realizó, precisó que “se hizo para la cantidad de gente que vota en una mesa más un cinco por ciento, por si alguien se equivoca”.

“Antes los partidos políticos imprimían un montón más de boletas, por eso caminabas por la calle y te entregaban boletas de los partidos”, recordó.

Sobre el momento del sufragio, continuó: “El presidente de mesa firma la boleta y te da una birome para que pases a la cabina de votación. Son biromes comunes y corrientes sin ninguna característica especial”.

Para Landivar, “los fiscales siguen siendo fundamentales para la votación, porque se necesitan en la mesa sentados, más allá de que se diga que se necesita menos porque no hay boletas”.