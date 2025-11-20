"La dicha en movimiento", la película con música de Los Twist

Con el histórico primer disco de Los Twist como telón de fondo, Pipo Cipolatti dialogó con Ramos generales acerca del estreno —el 20 de noviembre de 2025— de la película "La dicha en movimiento", dirigida por Maxi Gutiérrez. El film recrea con humor y nostalgia los 29,5 horas de grabación en los míticos estudios Panda durante 1983.

Para Cipolatti, la película representa un viaje emocional y expresó que allí "conviven tres situaciones de los sociopolítico cultural, porque todo sucede en 1983". "El eje de la película es una historia de amor con toques melodramáticos", manifestó.

Al mismo tiempo, valoró cómo se combina la parte musical con una historia romántica ficticia entre dos jóvenes —Mario (Kevsho) y Ana (Ornella D'Elía)— que se cruza con el proceso de grabación.

El músico recordó además la intensidad de aquellas sesiones en 1983, cuando grabaron el álbum en apenas tres días, con Charly García produciendo y un entusiasmo poderoso.