La DGE arenga la presencialidad mientras las escuelas deben cerrar

Teresa Roura, secretaria del Sute en Godoy Cruz, denunció en Temprano es Mejor las pésimas condiciones edilicias que atraviesa la escuela Scalabrini Ortiz. En concreto de refirió a que no hay división entre el nivel primerio del secundario, lo que provoca hacinamiento entre estudiantes y personal. No hay sanitario para las niñas de primaria. La gremialista señaló que la DGE no da respuestas, y si lo hacen son inconducentes como el cambio de turno y/o de edificio y barrio. Se evalúan nuevas medidas de fuerza teniendo en cuenta que no es el único establecimiento que sufre esta realidad. Además, hay un gran número de deserciones de estudiantes, lo que preocupa al gremio.

