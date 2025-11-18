La destitución de Makintach “era esperada pero nada reemplaza el tiempo perdido”

Así lo expresó el abogado de Jana Maradona, quien la representa en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, tras la decisión del jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires que determinó por unanimidad que cometió irregularidades al participar de un documental durante el juicio por la muerte del campeón del mundo.

En diálogo con Nora Briozzo, en Nunca es tarde, el letrado sostuvo que la destitución de la Dra. Julieta Makintach “era un resultado evidente, esperado desde el punto de vista de lo sucedido”.

“Esto por más condenatorio o satisfactorio por la consecuencia que le acarrea a la Doctora Makintach. Para nosotros sigue siendo catastrófico porque los daños los venimos padeciendo desde que se iniciaron”.

En ese sentido, advirtió que “nada puede subsanar el tránsito que hemos cursado por el proceso vivido ni reemplazar ese tiempo perdido”.

La Justicia de San Isidro fijó para el 17 de marzo del 2026 la fecha del inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Al respecto, el Dr. Pascual celebró la continuidad del proceso pero advirtió que “el juicio continúa con más dificultades de las que venía teniendo”.