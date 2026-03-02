El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, en un acto que marcó el inicio formal del año parlamentario y que estuvo centrado en la evaluación de la gestión y los objetivos estratégicos para 2026. En un contexto de fuerte actividad legislativa, el discurso presidencial abordó ejes políticos, económicos y culturales con un tono firme ante la oposición.

Aníbal Uríos, analista político y director de DC Consultores, dialogó con el equipo de Primer round y señaló que el mensaje del presidente evidenció una postura combativa e insistió en afianzar la agenda reformista, resaltando el discurso como una muestra de la consolidación del oficialismo luego de recientes avances legislativos.

"La desesperación de la oposición se vio claramente con los agravios, no construyen un discurso combativo y eso lo aprovechó muy bien el presidente. Y la sociedad también entiendo eso, que hay un antes y un después. La oposición le hacia el juego y le daban letra", expresó.

Durante su intervención, el mandatario repasó logros de la gestión, reafirmó compromisos con la agenda de reformas estructurales y puso especial énfasis en la idea de “batalla cultural” como elemento integrador de su proyecto político, al tiempo que generó cruces con sectores opositores presentes en el recinto.