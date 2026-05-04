La desaparición de Jorge Julio López

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el caso aún sin esclarecer por la desaparición del militante peronista y albañil retirado que había sido víctima de desaparición forzada durante la última dictadura cívico militar.

López desapareció de su domicilio en la localidad de Los Hornos el 18 de septiembre de 2006 cuando debía dirigirse a los tribunales platenses para presenciar la audiencia de alegatos en el juicio que condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz.

Previamente había dado testimonio sobre su secuestro ocurrido en 1976 y había acusado al ex comisario de la Bonaerense como jefe de la patota que lo torturó.

Para analizar lo ocurrido hace casi 20 años, conversaron con Rubén López, hijo de Jorge Julio López.

“Se ha hecho mucho pero no está a la altura porque van a cumplirse 20 años y no se llegó a nada con la investigación”.

“La carátula sigue siendo presunta desaparición forzada”, aclaró.