"La democracia es la discusión y construir acuerdos”

El diputado nacional de la UCR por la provincia de Neuquén, Pablo Cervi, diálogo con Es Ahora se refirió al discurso del presidente en la apertura de sesiones del pasado viernes opinó “Fiel a su estilo, marcando las diferencias, agrediendo al resto del arco político y parándose por fuera de la casta como le llama, de alguna manera con algún llamado al diálogo en los términos que suele hacerlo el presidente. Una convocatoria a un acuerdo que queremos ver de qué se trata, en qué términos se plantearía.” Afirmó que “Los conflictos que se han dado con los gobernadores y en el congreso en el caso del tratamiento de la ley ómnibus la verdad que no le hacen bien al funcionamiento del país y a la democracia. Lo que implica la democracia que es la discusión y construir acuerdos.”

DESCARGAR

Respecto a los despidos en dependencias del Estado sostuvo “Es lo que venía diciendo él que iba a hacer o que quería hacer, ha avanzado en ese sentido ahora en TELAM, en recortes en distintas instituciones incluso también dentro del congreso y en ese sentido, lo que vemos en el discurso es que está muy orientado a que el déficit fiscal de por sí maneja todo. Es importante en el manejo de las cuentas de un país, pero creo que tiene una visión financiera y fiscal del manejo de un país y no se está mirando como generar empleo o como hacer que vengan inversiones o que haya más trabajo dentro de Argentina porque se recorta dentro del Estado, como está queriendo hacer, hay que generar empleo privado para que se contenga esto y que pueda ser viable, sino se saca de pagar un sueldo del Estado y pasan a ser subsidios o desocupados que necesitan asistencia. En la medida que no se ponga en marcha la economía del país y se genere empleo e inversiones va a ser difícil poder avanzar en este tipo de recortes.

Sostuvo que “La forma que toman de querer vender que hay superávit es parando la obra pública que va a tener un serio problema a corto plazo, hay muchas obras paradas que son fundamentales. Si uno piensa que en la competitividad y que un país funcione, la infraestructura es uno de los principales pilares de la competitividad y hoy tenemos muchas obras paradas incluso obras que implican riesgo para las personas o la necesidad de solucionar problemas. Un caso concreto y muy chico es el puente sobre el Arroyo Duran de la calle Leguizamón de la ciudad de Neuquén que está parado y es una de las vías de evacuación de gran parte de la población de la provincia y la han parado. Entendemos que solucionar el déficit pateando para adelante los problemas es encontrarse con un problema más grande en poco tiempo.”

“Lo que está faltando es gestión estamos viendo que se pone mucho énfasis se pone en las leyes, que salga la ley ómnibus, en el DNU cuando el decreto ahora estaría vigente ahora podrían estar tomando decisiones o hay herramientas para poder tomar decisiones, pero no hay funcionarios que puedan hacerlo.”

“El presidente puso como condición para el pacto del 25 de mayo que se apruebe la ley ómnibus y el DNU y escuchamos declaraciones del ministro Francos, quien habla con los gobernadores, que dice no sería una condición sine qua non. Ahora veremos qué dice el presidente, la verdad que ésto nos está pasando continuamente que los funcionarios dicen una cosa y después los desautoriza el presidente o no hay quien tome decisiones en el ejecutivo y esto es un serio problema.”

Respecto al punto del pacto que se refiere a la apertura comercial Cervi señaló “Debe ser tenida con cierta lógica y dando la herramientas para tener la competitividad que tienen otros países del mundo, además estamos entrando en un momento en que la economía en general está entrando en recesión con signos de alta inflación en estados Unidos y es parte de la discusión que hay que dar, nosotros presentamos un pedido de citar a la canciller Diana Mondino porque ella hizo declaraciones diciendo que las relaciones con los países tenían que llevarla adelante los privados, que la cancillería se desentendía de eso y realmente es preocupante porque decís, un emprendedor que quiere exportar cincuenta mil dólares a China ¿Tiene que gastarse quince mil dólares en pasaje para poder viajar a China y negociar por su cuenta? o ¿Va a tener que ir a un trader privado que le haga las relaciones y tenga que pagar una intermediación más?"

"Entendemos que estas son las cosas que deberían explicar un poco más porque son enunciados que tiran muy livianamente y la política exterior de un país es algo que se define a mediano y largo plazo influye sobre la economía en la forma que se desarrolla la economía. En los 90 vivimos esta apertura irrestricta y eso que soy pro mercado. Hay que tener un plan de cómo hacerlo se debería dar la discusión y no es una decisión que tiene tomar alguien que dice porque sacó un 56% en balotaje que va a decidir todo lo que va a hacer un país son discusiones que exceden a un mandato porque estamos hablando de política exterior que debería fijarse de acá a los próximos 15 a 20 años. Entiendo que debería darse una discusión mas seria de qué tipo de país queremos y hacia dónde vamos. Como estamos estamos mal pero creo que son de las cosas que hay que dar una discusión más allá de un enunciado o de lo que decida un presidente que en un país donde también hay dos poderes más que tienen injerencia y hay 24 provincias que tienen sus necesidades, sus improntas.”

“Sigue con este ataque hacia la política siendo que ellos mismos están dentro de la estructura política y ocupando cargos dentro de la política. Pero básicamente el ajuste y lo que plantean ahora la nueva fórmula jubilatoria es un doble ajuste porque solamente le da el 15% cuando la inflación de diciembre a marzo va a ser de 60%. A la clase media se la está ajustando en gran cantidad con las tarifas, el aumento del combustible con el retraso en los aumentos de sueldo, la pérdida de poder adquisitivo esto repercute fuerte y el ajuste es muy poco lo que vemos que va sobre el Estado o la estructura política sino que va cargado mas que nada sobre los jubilados y la clase media.”