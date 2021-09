La Defensoría regional retomará audiencias presenciales

La abogada Nelly Álvarez, de la Defensoría Regional de La Quiaca, dependiente del Poder Judicial de Jujuy, en contacto con el programa radial “El aire nuestro” habló acerca de la nueva acordada y dijo: “conforme la nueva acordada que sacó el Superior Tribunal, a raíz de la pandemia se había dispuesto un trabajo para las personas que estaban en situación de riesgo, y esas personas deben re incorporarse a las actividades del Poder Judicial. En el caso nuestro en el norte todo el personal prestó servicio de manera normal. Estamos tratando de cubrir todos los requerimientos tanto aquí en La Quiaca como en Abra Pampa y todos los departamentos que abarca esta defensoría.

Estamos retomando todo por ejemplo en hacer audiencias presenciales lo cual estaba bastante restringido, una modalidad que estaba por la pandemia y que ya está para quedarse son las audiencias virtuales. El objetivo es que aun cuando las actividades se reanuden en forma presencial todos los casos que estamos llevando y donde el juez tiene que tomar conocimiento de las partes, se realice mediante video llamada, o sea es para que la gente ya no se traslada a Jujuy directamente las tomamos desde las regionales, sea La Quiaca o Abra Pampa. También ya hablamos con la Cooperativa telefónica para que se pueda mejorar el tema de los megas.”

Por último, manifestó: “la Defensoría oficial atiende a todo requirente de justicia que no pueda acceder a un abogado particular por el costo esto está consagrado a nivel mundial, el derecho al acceso de la justicia de cualquier persona, además los defensores oficiales intervienen en cuestiones de ausente que le llaman a todas aquellas personas que no hayan podido ser notificadas o no se encuentren individualizadas también van a ser representadas dentro de un juicio por un defensor oficial.

Y el grueso de demanda es en el aspecto de familia, en el sentido de trámites de guarda, convenios de responsabilidad parental, algunos divorcios no todos y en cualquier causa que requiera de un abogado y que no pueda