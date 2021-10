"La decisión de hacer la cena blanca no fue algo intempestivo, como dicen".

DESCARGAR

El presidente del Ente Autárquico Permanente (EAP) de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, confirmó que los estudiantes secundarios de la Promoción 2021 de la capital jujeña tendrán su Cena Blanca el próximo 7 de diciembre, en la Ciudad Cultural. Al respecto señaló: “Ayer tuvimos una reunión con el gobernador, quien nos pidió que los chicos puedan realizar la Cena Blanca". Luego, ante el repudio que realizó la Asociación de Salones de Eventos a esta decisión del Ente y el gobierno, Meyer explicó: “Todos los años, nosotros después de finalizada la Fiesta Nacional de los Estudiantes, teníamos 15 o 20 dias para volver a organizar la Cena Blanca, con lo cual estamos en tiempo . No fue algo intempestivo como escuché por ahí. Nosotros en ningún momento dijimos que no íbamos a hacer la cena blanca. Pero también entendemos que hay gente que puede optar por hacerlo en forma privada en un salón de eventos, y me parece perfecto".

