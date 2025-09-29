La DAIA denunció cánticos antisemitas en un viaje de egresados 

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó una denuncia judicial tras la viralización de un video en el que estudiantes de la Escuela Humanos de Canning fueron grabados cantando consignas antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche.

En las imágenes también se observa al coordinador de la empresa organizadora, Baxxter, que se sumó a los cánticos.

El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, advirtió que el hecho no puede minimizarse y remarcó que debe ser abordado con firmeza por las instituciones y las familias.

“Estoy dolido. Estos comentarios no son livianos: en el Holocausto se quemaban judíos y eso fue realmente un genocidio. Este tipo de expresiones tenemos que erradicarlas, trabajando desde la educación, poniendo límites y concientizando”, señaló.

Berenstein explicó que la entidad actuará en dos frentes: la vía legal y la educativa.

“La discriminación es un delito y la justicia determinará a los responsables”, afirmó, al tiempo que reclamó consecuencias para los adultos a cargo.

Además, el domingo, el presidente Javier Milei expresó en la red X su repudio y arrobo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, involucrando a las áreas de Educación y Derechos Humanos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de Defensa, Luis Petri, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, también repudiaron el hecho.

Desde la oposición, la diputada del PRO Sabrina Ajmechet pidió sanciones para el coordinador del viaje, mientras que el exsecretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, señaló que la raíz del problema debe abordarse en la escuela.

Tras la difusión del video, la Escuela Humanos publicó un comunicado en el que manifestó.

“Repudiamos enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados. Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”.

La institución también condenó la participación del coordinador de la empresa y aclaró que no existe vínculo alguno con las prácticas ni mensajes de la empresa organizadora.

En un segundo mensaje, la escuela informó que tomó contacto con la DAIA para iniciar instancias de capacitación y revisión interna.

“Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso para seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”, indicaron.

La DAIA recordó que en los últimos años se registró un aumento de los episodios judeofóbicos en el país.

Un informe de su Centro de Estudios Sociales registró 678 denuncias en 2024, 80 más que en 2023, con un fuerte crecimiento de mensajes antisemitas en redes sociales.

“El antisemitismo no es algo que se hereda, es algo que se aprende, y todo parte de la casa. Vamos a ser contundentes a la hora de denunciarlo y a trabajar para que no quede impune”, advirtió Berenstein.