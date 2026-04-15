La DAIA agradeció al presidente Javier Milei el hecho de "estar del lado correcto de la historia"

En una entrevista exclusiva con Liliana Arias, para Radio Nacional, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, declaró que el mandatario argentino actúa "con valentía" en su postura en medio del conflicto en Medio Oriente.

Tras reunirse con el jefe del Estado en la Casa Rosada, Berenstein calificó como "muy positivo" el encuentro y anticipó que una delegación de la DAIA acompañará a la comitiva argentina en el viaje que el Presidente emprenderá a Israel para celebrar el Día de la Independencia.

"Que el Presidente una vez más de su presente en el Día de la Independencia del Estado de Israel es muy importante, venimos a agradecer la valentía de estar del lado correcto de la historia", expresó el dirigente.

Contó además que en la entrevista con Milei dialogaron principalmente sobre los proyectos en los que la DAIA está trabajando en Argentina.

Mencionó un programa educativo en el que se anotaron más de 12 mil docentes de todo el país para transmitirle a los alumnos la importancia de la lucha contra la discriminación y el antisemitismo.

"Vamos a estar viajando con el Presidente a Israel para dar apoyo a la postura inclaudicable que él tiene con respecto a los valores de democracia e independencia del Estado de Israel y esta guerra muy triste que se está llevando contra la teocracia de Irán", añadió.

Berenstein también fue consultado sobre el traslado de la embajada argentina desde la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén y expresó que es un tema que siempre está dentro de la agenda.

De la reunión con la DAIA participó el canciller Pablo Quirno.

Agregó que "siempre la comunidad judía en Argentina es agradecida y se ve reflejada en los valores del Estado de Israel" y consideró que el hecho de que el Presidente una vez más dé su presente en el Día de la Independencia es muy importante".