La cuota de escuelas privadas aumentan 40% a 50%

Norma Lozano, titular de AJIEP (Asociación Jujeña de Instituciones de Educación Privada), ante la medida nacional de desregular las cuotas de los establecimientos privados dijo que “lo que hace es quitar un trámite administrativo, en donde las escuelas presentan a Nación el valor de la cuota del año siguiente hasta el 30 de setiembre. No obstante cada provincia presenta en su jurisdicción, en nuestro caso tienen que hacer en el ministerio de Educación de Jujuy”.

“Por otro lado AJIEP, de las 16 instituciones, hay 3 que no reciben subvención del Estado y estas instituciones no tienen regulación de establecer un valor de cuota determinado. Sino que el valor se establece en función del análisis de los costos laborales que pueda haber y de los costos institucionales en general. De manera esta situación no modifica el funcionamiento de las escuelas privadas, sí se ha conversado con los representantes de las instituciones que el valor de la cuota se inicia el ciclo lectivo con un aumento de un 40% o 50% de acuerdo como lo defina cada institución”

“Hasta diciembre no hubo modificación respecto a la matricula, las bajas fue por la situación económica de las familias. Sin embargo no se ha visto una variable muy pronunciada. Sin embargo en febrero cuando terminen las inscripciones veremos si hay otra tendencia”