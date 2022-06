Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y profesor universitario, analizó la Cumbre de las Américas y el mapa global en medio de la guerra en Ucrania.

Elbaum habla de un agotamiento de un modelo unipolar de injerencia y de dominación continental que comienza con el atentado a las Torres Gemelas y luego el crecimiento de China que pone en disputa el liderazgo económico de Estados Unidos. “Esto que pasó en la Cumbre de las Américas está relacionado con un viaje de lo unipolar a un mundo multipolar” opinó.

El analista internacional no dudo en calificar la Cumbre realizada en EE.UU como un fracaso. “La Cumbre de las Américas fue un fracaso. Fueron 25 países de los 33 y muchos no mandaron sus primeras figuras, estuvo prologada por una situación extorsiva, decidió no ir en protesta en protesta el presidente de México que uno de los 3 grandes presidentes de la región y por último el discurso del presidente de la CELAC y de Argentina Alberto Fernández que fue muy claro en cuanto no se puede tener una relación en América en el que haya hijos y entenados” opinó.

Respecto a la escalada que puede tener la intervención militar de Rusia en Ucrania, Elbaum recordó la salida negociada que tuvo el conflicto de 1961 conoció como la Crisis de los Misiles en Cuba. “Rusia venía pidiendo que Ucrania sea neutral de la misma manera que cuando EE.UU exigió a la URSS que no haya misiles en Cuba en 1961 porque desafiaba su seguridad. Se llegó a un acuerdo en el cual la URSS sacaba sus misiles de Cuba y EE.UU sacaba los misiles de Turquía. Hoy EE.UU no respeta la seguridad de nadie. De hecho tiene 712 bases militares repartidas en el mundo” recordó.

Finamente el sociólogo relativizó el peso que pueda tener la reunión del G7 a fin de mes en Munich, Alemania. “Van a tratar de mostrar una unidad pour la gallery. Recordemos que Europa y EE.UU son el 12% de la población mundial y en total son el 30% de la economía mundial. En el sudeste asiático, si sumamos a Euroasia, son el 45% de la economía mundial y el 65% de la población del mundo. El árbol nos debe hacernos perder la idea del bosque” concluyó.