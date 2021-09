“La cultura no se puede regular, ni privatizar el espacio público”

“La Municipalidad de Resistencia pretende regular la expresión artística en la ciudad a través de una comisión llamada de Arte y Espacio Público que estará integrada por la Fundación Urunday, El Fogón de los Arrieros y un representante del Ejecutivo municipal. El arte es una construcción colectiva y tiene que tener distintas miradas y opiniones. No tener en cuenta las necesidades expresivas de todas las disciplinas perjudicará a Resistencia como polo cultural. Creemos que debería convocarse a todos los sectores de la cultura, eso nos prometieron pero nada pasó, fue una mentira. Entonces nos presentamos en el Consejo y logramos que se modifiquen algunos aspectos. No estamos en contra de una reglamentación pero debe hacerse con ingenieros y arquitectos paisajistas y no por una entidad privada. Ahora se concretará una especie de consejo consultivo. Mañana 4 de septiembre protestaremos en la Plaza Belgrano de Resistencia, desde las 18, e invitamos a la ciudadanía a participar”, afirmó.

Con las patas en la fuente

Programa de radio de les trabajadores de CTA-Chaco

Conducción: Belén Rodríguez- Rubén Serruya- Ana María Verón

Viernes 16 a 18 hs