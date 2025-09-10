La cultura del café en Argentina y el proyecto de dos jóvenes emprendedores

En un país donde el café se consolidó como parte de la vida cotidiana, dos jóvenes emprendedores encontraron la manera de transformar su pasión en un proyecto con identidad propia. Emiliano Escudero e Ignacio Oporto, quienes se conocieron en la facultad, dieron origen en 2015 a Usina Cafetera, una marca que hoy suma ocho locales —dos de gestión directa y seis bajo franquicia—, además de una fábrica en el barrio porteño de La Paternal dedicada a la producción de pastelería y panificados.

En Ramos generales, los fundadores destacaron que el recorrido comenzó a partir de su interés por profundizar en la cultura cafetera, lo que los llevó a estudiar, viajar y experimentar hasta consolidar una propuesta que combina calidad, ambiente y una mirada innovadora del negocio gastronómico. Además, compartieron con los oyentes algunos tips que tienen en cuenta para hacer un rico café.

El crecimiento de Usina Cafetera se da en un contexto en el que en Argentina se estima un consumo promedio de 208 tazas por persona al año, cifra que refleja el lugar que ocupa esta infusión en la rutina de la población. Con ese escenario de fondo, la marca logró posicionarse con un concepto integral: no solo cafetería, sino también producción propia, lo que garantiza frescura y una experiencia uniforme en cada uno de sus locales.