La Cueva de las Manos, uno de los grandes tesoros arqueológicos argentinos

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino nos lleva a otro tramo de la ruta 40 en dirección a la ciudad de El Calafate y la localidad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz.

Nos detenemos en el Parque Provincial Cueva de las Manos y, para conocer más sobre él, Comer, beber y viajar dialogó con Ricardo Vázquez, director de este sitio arqueológico con pinturas rupestres.

“El Parque Provincia Cueva de las Manos resguarda un complejo de sitios arqueológicos que fue declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad; es uno de los sitios más importantes del arte rupestre a nivel mundial”.

También, Carolina y Érika conversaron con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Mestre, creador junto a Pablo Ceverino de “Sarapura wines”.

“Fue una idea muy de relax, que se convirtió en un proyecto que cada vez nos gusta más y nos demanda más trabajo y estamos muy enganchados”.