La Cueva de las Manos, uno de los grandes tesoros arqueológicos argentinos

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.
En esta oportunidad, el destino nos lleva a otro tramo de la ruta 40 en dirección a la ciudad de El Calafate y la localidad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz.
Nos detenemos en el Parque Provincial Cueva de las Manos y, para conocer más sobre él, Comer, beber y viajar dialogó con Ricardo Vázquez, director de este sitio arqueológico con pinturas rupestres.
Podcast: Bajar
“El Parque Provincia Cueva de las Manos resguarda un complejo de sitios arqueológicos que fue declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad; es uno de los sitios más importantes del arte rupestre a nivel mundial”.
También, Carolina y Érika conversaron con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Mestre, creador junto a Pablo Ceverino de “Sarapura wines”.
“Fue una idea muy de relax, que se convirtió en un proyecto que cada vez nos gusta más y nos demanda más trabajo y estamos muy enganchados”.