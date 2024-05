El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) emitió recientemente un comunicado en el que se adevertía sobre la crisis que atraviesa el sector de Salud y pidió soluciones para sostener el nivel de atención de procedimientos esenciales como la colocación de stents y la realización de angioplastias.

Para hablar al respecto, No me digas que no te lo dije entabló comunicación con el cardiólogo Dr. Esteban Larronde Al respecto, explicó que el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, es una entidad con un perfil más gremial para la defensa de los honorarios médicos para quienes son autónomos fundamentalmente.

Así mismo, mencionó que este conflicto comenzó hace meses, cuando comenzaron a restringir las importaciones. "La enfermedad más común del ser humano es la ateroesclerosis, que es cuando se cierran las arterias y generan un infarto. Esto se trata con una especie de rulerito metálico que se coloca pinchando la mano o pierna y se expande donde está la obstrucción. Este material tiene que ser muy bueno", destacó.

"Se le agregó que se empezaron a ir los médicos que hacen estos procedimientos, porque afuera los buscan, debido a que en Argentina tenemos una muy buena escuela de cardiología, cuesta mucho formar a los médicos para esto, y cuando lo hace les ofrecen muy buenos sueldos desde afuera", añadió.

Sin embargo, luego señaló: "Puntualmente, en Neuquén no estamos teniendo problemas ahora, hay material y hay mano de obra, esto se ve más en otras provincias".